يواجه كثيرٌ من مستخدمي الهواتف الذكية، وبالتحديد هواتف آيفون، مشكلة عدم كفاية المساحة، لتخزين المزيد من الصور، ففي كثيرٍ من الأحيان يلتقط البعض صورةً جميلةً يريد أن يحفظها على هاتفه، إلا أنه يصطدم بعدم وجود مساحة كافية لتخزينها، فكيف يمكن خداع الهاتف للحصول على مساحة أكبر؟!

اذهب إلى متجر iTunes وابحث عن شيء ذي مساحة كبيرة كفيلم عالي الوضوح مثلاً، ثم اضغط على “Rent” أو “استئجار”، لا تقلق لن تكلفك هذه الخطوة المال، ولكن ستظهر رسالة تخبرك بعدم وجود مساحة كافية.

الأمر الغريب أنه سيتوفر عند مساحة أكبر مما كانت عليه قبل هذه الخطوة، هذا لأن هاتفك الآيفون حاول التخلص من بعض البيانات لتوفير مساحة أكبر.

كرر هذه العملية عدة مرات للحصول على المزيد من السعة التخزينية، ولكن كن حذرًا وتفقد المساحة من حين لآخر حتى لا ينتهي بك الأمر باستئجار فيلم لا تريد مشاهدته.

التخلص من الرسائل القديمة

توجد طريقة أسهل للتخلص من الرسائل القديمة على اّيفون بدلاً من حذفها واحدة تلو الأخرى.

في الوقع إذا أردت أن تجعل هاتف اّيفون أن ينظف نفسه بنفسه توجه إلى “إعدادات>الرسائل>سجل الرسائل>الاحتفاظ بالرسائل”، سوف تجد الخيار الافتراضي هو “حفظ الرسائل إلى الأبد”، ولكن يمكنك أن تخبر الهاتف بأن يحذف الرسائل بعد مضي شهر أو عام.

الاستغناء عن تكرار صور الـ HDR

تستخدم كاميرا الهاتف نطاق ديناميكي لدمج ثلاثة أوضاع للتعريض في صورة واحدة ذات جودة عالية وعندما يحدث ذلك، تظل الصور ذات التعريض العادي قابعة في ذاكرة الهاتف.

بعض الأشخاص قد يحتفظ بتلك الصور خاصة إن كان هاتفه قديمًا أو لا يستطيع التقاط صور بالمدى الديناميكي العالي “HDR”، ويمكن لمستخدمي آيفون 5 وما بعده أن يتفادوا تكرار الصور بالذهاب إلى “الضبط>الصور والكاميرا” ثم إزالة الاختيار من “الاحتفاظ بالصورة العادية”، أو يمكنك أيضًا إلغاء تفعيل وضع HDR عند التقاط الصور.

إيقاف تدفق الصور “Photo Stream”

هل تعلم أن 1000 صورة من صور الكاميرا من بينها العديد من الصور المكررة؟ هذا يفيد عند مشاركة الصور تلقائيًا بين الأجهزة على حسابك، ولكنها تشغل مساحة كبيرة من الذاكرة، اذهب إلى “الإعدادات>الصور والكاميرا” وقم بإيقاف “My Photos Stream” لحذفها من على الجهاز.

استعادة الجهاز

الملفات المعطوبة تستحوذ على مساحة أكبر من المخصصة لها، وباستعادة الهاتف يمكنك التخلص منها، عند توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر قم بعمل نسخة احتياطية من محتويات الهاتف باستخدام iTunes حتى لا تفقد بياناتك، ثم اختر استعادة الجهاز “Restore iPhone”.

تحديد التطبيقات الزائدة عن الحاجة

للعثور على التطبيقات التي تشغل الجزء الأكبر من المساحة اذهب إلى “الإعدادات>التخزين” واستخدم iCloud ثم إدارة التخزين، ستظهر قائمة منظمة بحجم الذاكرة التي تستخدمها التطبيقات، ومنها يمكن تحديد التطبيقات التي لا ترغب بها وإزالتها من الهاتف.

عمل نسخة احتياطية من الصور

يمكنك توفير مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف دون حذف الصور بشكل فعلي من خلال رفعها على خادم تخزين مثل Google+ أوDropbox وهذا سيساعد في الاحتفاظ بالصور دون حذفها من الجهاز.

إزالة برامج تحرير الصور

إذا كنت ممن يستخدمون تطبيقات لتعديل الصور، فربما توجد بعض الصور مخبأة بواسطة هذه التطبيقات، يمكن حذف كافة هذه البرامج بجعل صورك تبدو رائعة من أول لقطة.