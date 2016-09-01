أعلنت وزراة الدفاع التركية، الخميس، فصل 820 عسكريًا في القوات البحرية والبرية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن “820 عسكريًا لدى قيادتي القوات البحرية والبرية، بينهم 648 محبوسًا، جرى فصلهم من القوات المسلحة”.

وأوضح البيان، أن إجراءات فصل أعضاء منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية من صفوف الجيش، تجري بدقة كبيرة، مضيفًا “جنودنا الأبطال الأوفياء لوطنهم وشعبهم يواصلون خدماتهم بكل جدارة، وقواتنا المسلحة ستعزز من قوتها كلما طهرت نفسها من خونة المنظمة الإرهابية”.

ووفق معطيات رسمية، بلغ عدد العسكريين المفصولين على خلفية الانقلاب الفاشل، 4 آلاف و451 عسكريًا، بينهم 151 جنرالاً، بما في ذلك العدد الأخير الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع اليوم.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.