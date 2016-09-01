أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عددا من القيادات العسكرية بينهم جنرالات.

ونشرت الجريدة الرسمية الأربعاء المرسوم الرئاسي الذي يعود تاريخه إلى 26 تموز/يوليو الماضي، والذي يتضمن إقالة أربعة جنرالات، بالإضافة إلى اللواء عبد الغني مالطي رئيس أركان القوات البرية، واللواء بومدين معزوز مدير مدارس أشبال الأمة العسكرية.

وعن هذا المرسوم، قال الكاتب الصحافي فيصل مطاوي لـ”راديو سوا” إنه يأتي في إطار إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن السلطة تريد إعطاء صورة أخرى للجيش وأنها تتبنى مفهوم الدولة المدنية، مرجحا أن يكون الأمر أيضا مرتبطا بحسابات سياسية داخل السلطة.

ويشير المرسوم أيضا إلى أن بوتفليقة أقال عددا من قضاة التحقيق العسكريين.