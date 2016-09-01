يعتبر الاندونيسي “مباه جوثو”، من جزيرة جاوة، أنه أكبر معمر في العالم، إذ يمتلك وثائق تُؤكد أنه وُلد بتاريخ 31 ديسمبر 1870م!

هذه الوثائق تجعله أكبر بـ 23 عامًا من حامل لقب أقدم إنسان في العالم، وهي سيدة فرنسية تُدعى جيني كالمينت والتي تُوفيت عن عمر ناهز 122 عامًا.

السلطات المحلية في بلدة سراغن، مسقط رأس جوثو، أكَّدوا أنهم تحققوا من صحة السجلات وبطاقة الهوية التي يحملها جوثو، ويبدو أنها شرعية ولا تزوير فيها.

وحتى يتم التحقق من وثائقه رسميًا بشكل مستقل، لا يُمكن اعتباره رسميًا أقدم إنسان في العالم في الوقت الراهن.

وخلال مقابلة أجراها صحفيون مع جوثو، فإن الأمنية الوحيدة التي يتمناها جوثو في الوقت الراهن هي الموت! على الرغم من أنها أمنية غريبة، لكنها تبدو مفهومة ومنطقية لرجل يبلغ من العمر 145 عامًا!

أمَّا عن حياته العائلية، فقد شهد جوثو وفاة أشقائه العشرة وزوجاته الأربع وأبنائه جميعهم، وأقرب أقربائه الأحياء هم أحفاده، وأبناء أحفاده وأبناء أبناء أحفاده!

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، بدأ جوثو يشعر بالضعف شيئًا فشيئًا. فلم يعد قادرًا على تناول طعامه بنفسه أو تنظيف جسده وتولى هذه المهام أقربائه الأحياء.

وكان جوثو يبلغ من العمر 74 عامًا عندما انتهت الحرب العالمية الثانية.

وبين للصحفيين أنه استعد للموت منذ عام 1992م، مضيفًا أنه أعد حجارة قبره منذ فترة طويلة بعد أن حدد موقع القبر بالقرب من قبور أبنائه وأحفاده.

يُذكر أن هناك عددا من الأشخاص زعموا أنهم تجاوزوا الرقم القياسي الذي تحمله كالمينت، مثل النيجيري جيمس أولوفنتوي الذي يدعي أنه بلغ من العمر 171 عاما، والإثيوبي ظاكابو إبا الذي زعم أن عمره بلغ 163 عاما، لكنهم لن يُمنحوا لقب أكبر معمر دون تأكيد جهات مستقلة.