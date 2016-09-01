نقلت وسائل إعلامية عربية عن أخرى أجنبية أن جمهور هيفاء وهبي ألمح إلى وجود علاقة عاطفية تربطها بالمنتج والمخرج العالمي طارق فريتخ الذي أخرج لها فيديو كليب Breathing in you ووقعت معه العام 2014 عقد عمل، أضف إلى أنّهما مقرّبَين جدّاً.

وأضافت التقارير أن “الحس البوليسي” لدى محبي هيفاء اوصلهم الى صاحب الساعة، في صور اليد الّتي تُمسك بهيفاء وهبي، مؤكدين أنها لفريتخ الذي نشر صورة له وهو يضع نفس الساعة التي ابتاعها في مزاد علني خيري مقابل 65 ألف دولار أميركي.

ولكن اللافت جداً، أنه في تدقيق بمصدر التقارير الأساسي يتبين أنها صادرة عن بيان صحافي وزعته شركة أميركية للعلاقات العامة والاسويق اسمها ABNEWSWIRE، وتضمن جميع التفاصيل أعلاه، والتي نحلت إلى جمهور وهبي.

يُشار إلى أن هيفاء سبق وردت على هذا الحديث من خلال تغريدة على “تويتر” واكدت ان ما يجمعها بالشاب ليس إلا صداقة، كما حذفت الصورتين المرتبطتين بالجدل.





