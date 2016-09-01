ألقت شرطة مقاطعة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية القبض على على رجل يبلغ من العمر (48 عاما) يحمل نفس اسم الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في متجر بوبليكس وسط المدينة يوم 21 أغسطس.

وتقول الشرطة إن بوتين كان يصرخ أمام الموظفين ورفض مغادرة المتجر.

وأظهرت السجلات في مكتب مأمور مقاطعة بالم بيتش أن الرجل متهم بالتعدي على ممتلكات الغير ومقاومة ضابط بدون عنف.

ومثل بوتين أمام المحكمة الاثنين وأطلق سراحه بضمان محل إقامته.

لم تدرج سجلات المحكمة أي عنوان له. ويقول نائب المأمور إريك ديفيس إنه لا يعرف ما إذا كان بوتي لديه محام أم لا، بحسب أسوسيتد برس.





