ألقت شرطة مقاطعة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية القبض على على رجل يبلغ من العمر (48 عاما) يحمل نفس اسم ” في متجر بوبليكس وسط المدينة يوم 21 أغسطس.

1-870859

وتقول الشرطة إن بوتين كان يصرخ أمام الموظفين ورفض مغادرة المتجر.

 

وأظهرت السجلات في مكتب مأمور مقاطعة بالم بيتش أن الرجل متهم بالتعدي على ممتلكات الغير ومقاومة ضابط بدون عنف.

2

ومثل بوتين أمام المحكمة الاثنين وأطلق سراحه بضمان محل إقامته.

14089016_10100356661546296_6178771554869741105_n-321x315

لم تدرج سجلات المحكمة أي عنوان له. ويقول نائب المأمور إريك ديفيس إنه لا يعرف ما إذا كان بوتي لديه محام أم لا، بحسب أسوسيتد برس.