ما زالت السلطات السعودية تواصل اعتقال مجموعة من الكتاب والمثقفين والعلماء والمطالبين بالاصلاح في المملكة، أقدمهم مضى على اعتقاله أكثر من 1483 يوماً.



وفيما يلي أبرز معتقلي الرأي في السعودية:

1.محمد الحضيف: كاتب وإعلامي نال شهادة الدكتوراة في الصحافة من جامعة ويلز البريطانية ، يُعرف بتصريحاته النارية المعارضة أحيانا لسياسة المملكة والدول الخليجية والعربية، معتقل منذ 166 يوماً.



2.زهير محمد جميل كتبي: حصل على درجة الدكتوراة من مصر وعرف بنشاطاته الأدبية والثقافية، اعتقل إثر مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكاره عن الاصلإح السياسي. ومعتقل منذ 414 يوماً.



3.عبد العزيز بن مرزوق الطَريفي: عالم سعودي، درس تعليمه الأولي والعالي، وكان من المتخرجين من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، وباحث شرعي سابق في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية، عرف بمواقفه الجريئة عن السلطة، والدعوة الى الجهاد وله جمهور محلي وعربي واسع. معتقل منذ 131 يوماً .



4.سليمان العلوان: محدث و فَقِية وداعية ولديه العديد من المؤلفات والكتب من مدينة بريدة، اعتقل في شهر أبريل 2004م بتهمة دعم الجماعات الإرهابية واطلق سراحه في 2012م واعيد اعتقاله في أكتوبر 2013م بتهم كثيرة ابرزها غسيل الأموال وغيرها من التهم. في (2014م – 2015م) ظهرت دعوات من ذويه ومؤيديه في مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بإطلاق سراحه.

5.المحامي ابراهيم السكران: اعتقلته السلطات السعودية بسبب تغريدات تنسب له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ينتقد بها النظام الحالي والسياسة الخارجية للمملكة.معتقل منذ 79 يوماً.



6.سليمان الدويش: ابلغت عائلته عن فقدان ابنهم بعد بحث دقيق ولم يتم العثور على اي معلومة حول مكان اعتقاله ، الا ان التسريبات الواردة تدل على ان محمد بن سلمان هو من اعتقله بسبب مخالفته لهم وتغريدته الاخيرة التي هاجم فيها السلطة. معتقل منذ 132 يوماً .



7.وليد بن سامي بن محمد أبوالخير : محامٍ وناشط حقوقي ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، اعتبرته مجلة فوربس واحدا من أكثر 100 شخصية عربية حضورا على تويتر، أول ناشط يحاكم ب”نظام جرائم الإرهاب وتمويله. معتقل منذ 870 يوماً.



8.وجدي بن حمزة بن محمد الغزاوي: داعية من مواليد مكة المكرمة في 5 نوفمبر 1964 م وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفجر الفضائية. معتقل منذ 1483 يوماً.