أصدرت مؤسسة “انترنيشنز” الدولية، تقريرا حول أسوأ الدول في إقامة المغتربين، وجاءت الكويت في المرتبة الأولى خليجيًا وعالميًا كأسوأ دولة، وبعدها السعودية ومصر على الترتيب.

وأوضحت المؤسسة، أن تقريرها ارتكز على 5 مؤشرات أساسية، وهي جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، فضلًا عن مؤشر العمل أو الوضع الوظيفي، إلى جانب عدد من المؤشرات الفرعية التابعة لكل مؤشر أساسي.

وتضمن الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة نحو 14 ألف مغترب من 174 جنسية، يتوزعون على 191 دولة حول العالم.

فيما أبرز التقرير، تراجع الإمارات في ترتيب هذا العام، حيث هبطت 21 مرتبة، من المركز الـ 19 في قائمة أفضل الدول لإقامة المغتربين خلال العام الماضي إلى المركز الـ 40 هذا العام.