أعدمت بيونج يانج نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي للتعليم “وزير التعليم” لأنه لم يبد احتراما خلال اجتماع برئاسة كيم جونج أون، بينما فرض على مسؤولين آخرين الخضوع لإعادة تأهيل.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية جيونج جون-هي في مؤتمر صحفي، إنه تم “إعدام نائب رئيس الوزراء للتعليم كيم يونج جين”.

وأوضح مسؤول كوري جنوبي آخر في وزارة التوحيد طلب عدم الكشف عن اسمه، أن كيم يونج جين المتهم بأنه “يحرض ضد الحزب والثورة”، أعدم رميا بالرصاص في يوليو.

وتابع المسؤول الكوري الجنوبي أن “كيم يونج جين أدين بالجلوس في وضع غير لائق تحت المنصة” خلال جلسة لبرلمان كوريا الشمالية وخضع لاستجواب كشف عن جرائم اخرى.

وهناك 5 أساليب شيطانية استخدمها “كيم يونج”، رئيس كوريا الشمالية، لإعدام معارضيه وخصومه:

1- الكلاب الجائعة: في نوفمبر من عام 2012، أعدم رئيس كوريا الشمالية زوج عمته والرجل الثاني في الدولة الشيوعية “تشانج سونج- ثايك”، بتهمة محاولة الانقلاب عليه، عن طريق إلقائه عاريًا في قفص حديدي، كوجبة عشاء لـ120 من كلاب الصيد التي تم تجويعها لمدة 5 أيام، ليلتهموه كاملًا على مدار 5 ساعات، وفق ما نشرته وكالة “سبوتنك”.

2- السم الخام: لكثرة شكواها ونحيبها على إعدام زوجها، أمر الزعيم الكوري بإعدام عمته بتهمة الخيانة، حيث أمرها بشرب زجاجة من السم الخام، حسبما أفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

وتعد عمته هي الابنة الوحيدة لجده، مؤسس كوريا الشمالية وزعيمها الراحل “كيم إيل سونج”، ولها من زوجها الراحل ابنة وحيدة تُدعى “باسم جانج كوم”، ولدت في 1977، وعاشت في باريس.

3- مدفع مضاد للطائرات: امتد الأمر لإعدام وزير دفاعه “هيون يونج تشول”، بعد أن غلبه النعاس بأحد الاجتماعات التي نظمها “كيم جونج”، وبتهمة الخيانة العظمى، وتم إعدامه عن طريق إطلاق النار عليه من مدفع مضاد للطائرات في ساحة كلية عسكرية في “بيونج يانج”، أمام مئات المتفرجين، وفق ما نشرته “سي إن إن عربية”.

4- قاذفة لهب: في إبريل من عام 2014، أصدر “كيم” قرارًا بحرق وزير الأمن العام، سانج هون، عن طريق مدفع قاذف لكرات اللهب، وذلك بسبب الصلة القوية التي كان يتمتع بها مع عمه الزعيم، جانج سونج تيك، علما بأن الأخير أعدم هو الآخر في نهاية عام 2013.

5- الرمي بالرصاص: نفذ رئيس كوريا الشمالية هذا الأسلوب في إعدام عدد من المقربين، من بينهم صديقته القديمة بعدما تم اعتقالها مع 17 متهماً آخرين بتهمة تصوير أفلام إباحية، فأُعدمت رميًا بالرصاص، كما تم إعدام وزير البيئة بالطريقة نفسها، لعدم رضا الزعيم الكوري على أعمال التشجير والتوسعة في إحدى المناطق، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الروسية.