أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1437هـ، وعليه فان أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الاثنين 12 سبتمبر 2016.

وسيكون يوم السبت هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه فإن يوم وقفة عرفات سيكون يوم التاسع من ذي الحجة الذي يوافق الاحد 11 سبتمبر الجاري فيما يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين 12 من الشهر ذاته.

وكانت مصادر فلكية توقعت صعوبة رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس نتيجة لحدوث كسوف جزئي للشمس في معظم دول العالم .

وقال المشروع الاسلامي لرصد الاهلة ان كسوف الشمس سيحدث قبل غروب شمس اليوم الخميس بدقائق, وسيكون من الصعب رؤية الهلال , لان القمر سيغيب بعد الشمس بفترة قصيرة وبالتالي يكون يوم السبت القادم اول ايام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1437 هـ ويكون اول ايام عيد الاضحى يوم الاثنين 12 سبتمبر 2016.

وبهذه المناسبة تتقدم اسرة صحيفة “وطن” من الامتين العربية والاسلامية بأحر التهاني والتبريكات، سائلين المولى عزّ وجل أن يعجل بالفرج لجميع المسلمين في كافة الدول العربية والاسلامية.