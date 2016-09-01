أشادت القوات الجوية الإسرائيلية بالتدريبات العسكرية التي أجرتها مع القوات الجوية الإماراتية والباكستانية، في الولايات المتحدة الشهر الماضي، في إطار مناورات “العلم الأحمر”.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن اللواء جيل، من القوات الجوية الإسرائيلية قوله، إن التدريبات المشتركة كانت “مهنية”، بالرغم من انعدام العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وكل من إسلام آباد وأبوظبي.

وقال جيل الذي لم يكشف عن اسمه بالكامل: “التدريبات لم تحاك مواجهة أي تهديدات عالمية واقعية، بيد أن الطيارين الباكستانيين والإماراتيين تدربوا مع الطيارين الإسرائيليين بطريقة محترفة”.

وشارك في التدريبات التي جمعت القوات الجوية الإسرائيلية والإماراتية والباكستانية لأول مرة، طيارون من الولايات المتحدة ومن إسبانيا أيضا.

وتقيم أبو ظبي اتصالات سرية مع تل أبيب في إطار تطبيع “العلاقات” محاولة جاهدة إخفاء كل تلك الاتصالات إذ يقود رجلها محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي الأمني “العلاقات الحميمة” بين الجانبين بحكم عمله السابق مسؤولاً في السلطة الفلسطينية وكان يقود جهاز الأمن الوقائي بغزة.