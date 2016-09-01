تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، صورا من مقرر دراسي للمرحلة الإعدادية بدولة الإمارات، يحتفي بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مطلقا عليه لقب “رجل المرحلة” في مصر والوطن العربي.

الغريب واللافت في الكتاب المدرسي الإماراتي، الذي أعده مدير المركز الإماراتي للدراسات السياسية والإستراتيجية، وحمل عنوان: “بصمات خالدة”، لم يضم الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز، أو سلفه الملك سلمان بن عبد العزيز، على الغم من اختياره سابقا كأكثر شخصية مؤثرة في العالم العربي.

واحتوى الكتاب على قصص لبعض زعماء العالم مثل جمال عبد الناصر والشيخ زايد ال نهيان مؤسس دولة الامارات، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ونيلسون مانديلا و المفكر الأمريكي مارتن لوثر كينج ومارجريت تاتشر رئيس وزراء بريطانيا السابقة، وستيف جوبز، مؤسس شركة “آبل”، وعددا من رموز الفكر والسياسة في العالم.