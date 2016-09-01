لم يصدق المستوى السياسي الاسرائيلي نفسه بعد اللقاء الذي جرى بين الرئيس الإسرائيلي رجب طيب أردوغان ورئيسة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في تركيا شاعي كوبر.

وسيطرت حالة من الفرحة على الإسرائيليين عقب مصافحة أردوغان وكوبر.

وقال موقع “واللا” الإخباري العبري الخميس، إنها المصافحة الأولى بين دبلوماسية إسرائيلية والرئيس التركي منذ اتفاق التطبيع، الذي وقع بين تركيا وإسرائيل، والذي صادق عليه البرلمان التركي في 20 أغسطس الماضي.

وأشار “واللا” إلى أن الطرفين التقيا في قصر الرئاسة التركي في أنقرة، وكتبت الدبلوماسية الإسرائيلية عقب مصافحة أردوغان: “الآن يمكنني العودة إلى إسرائيل، أنجزت المهمة”.

ونوه “واللا” إلى أن “كوبر” سبق أن عملت بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة ونيقوسيا، ووصلت أنقرة مع عائلتها منذ أسبوعين.

كما وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الحدث بأنه دبلوماسي، وأشادت بما قام به أردوغان حين أبلغ المترجم أمام كوبر أن ينقل تحياته لدولة إسرائيل.

ورحب أردوغان بـ”كوبر” وصافحها بيده وتمنى لها حظًا سعيدًا، ومن جانبها عبرت الدبلوماسية الإسرائيلية عن دعم بلادها لأردوغان ولتركيا.