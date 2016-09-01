كشف الجنرال السعودي السابق، أنور عشقي، بأن لديه تعليمات صارمة بعدم التعاون مع السلطات الامنية الأردنية، في مجال تعاونه وتواصله مع شخصيات إسرائيلية.

وكان عشقي قد كشف عن تخطيطه لتكرار زيارته لـ”إسرائيل”, مؤكدا أن أحدا لم يحقق معه بعد الرحلة الأولى، وأنه وإن كان لا يمثل الدولة إلا أن آراءه تسير ضمن حدود المبادرة العربية التي أعلنها العاهل السعودي السابق، الملك عبد بن عبد العزيز، عام 2003.

وبحسب مسئولين ودبلوماسيين، نقلا عن عشقي، فإنه يعتزم عدم إستعمال أي قنوات أردنية في مجال الاتصالات التي تجري مع إسرائيل، التي ستتجدد قريبا، بحسب ما اعلنه، وذلك وفقا لما نقلته “رأي اليوم”.

وبحسب المسؤولين، فإن عشقي أبلغ دوائر سعودية أمنية عن عملية “تأخير” وصفها بـ”المقصودة”، تعرض لها عندما عبر إلى فلسطين عبر الجسور الأردنية حيث تم تأخيره لأكثر من اربع ساعات.