تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مدرب “المواي تاي” أحد الفنون القتالية وهو يحاول شرح حركة الضرب على ساق الخصم، مستعيناً بأحد المتدربين، غير أن ما حدث كان غير متوقع، وسرعان ما سقط الخصم على الأرض وهو يتلوى من الألم، بعد هذه الضرب العنيفة التي كسرت ساقه.

وانفجر الحضور بالضحك على هذا الموقف الغريب، ولم يتقدم أحد منهم للمساعدة، قبل أن يتولى المدرب الخبير إعادة تصحيح الأمور، وتوجيه ضربة على ساق الضحية من الجهة الخلفية، أعادت الركبة إلى مكانها، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.