استنكر الكاتب الصحفي المصري سليم عزوز، زيادة سعر لبن الأطفال بشكل كبير، لافتًا إلى أنها تعد بداية ثورة جديدة من أجل لبن الأطفال، موجهًا رسالته لجماعة الإخوان المسلمين عن بدء الثورة.

وقال عزوز، في تدوينة له عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اطلعت عليها “وطن” “السادة الإخوان المسلمين.. بدأت ثورة تندلع الآن من أجل لبن الأطفال أظن أن معكم أطفال وأنكم تشكون مما يشكو منه الناس أجلوا الآن الخلاف على القيادة أجلوا الخلاف على اللائحة وسيبوا علي أنا عز الدين دويدار وأنزلوا ولا تكرروا خطأ 15 أبريل ودعكم من تصور الناس تنزل وإحنا نركب.. في هذه المرة الثورة بمن حضر!”.

وعاود عشرات المواطنين يحملون أطفالهم الرُضع قطع طريق الكورنيش، عصر الخميس، قرب مقر الشركة المصرية للأدوية، الموزع الرئيسي للبن المدعم في مصر، للمرة الثانية اليوم، بسبب قرار وزارة الصحة بمنع توزيعه من خلال منفذ الشركة، وذلك قبل تدخل رجال المرور لإعادة حركة السير من جديد.

وقال شاهد عيان وفقا لـ”المصري اليوم” إنه “للمرة الثانية قُطع طريق كورنيش النيل من الاتجاهين أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية، احتجاجا على قرار وزير الصحة بمنع بيع لبن الأطفال بمنافذ الشركة”.

وكان محتجون قطعوا طريق الكورنيش، صباح الخميس، اعتراضًا على اختفاء اللبن المدعم تزامنا مع قرار وزارة الصحة بوقف توزيعه عبر منفذ الشركة المصرية للأدوية، وصدور قرار آخر برفع أسعار ألبان الأطفال بداية من الخميس.

وقال مراسل “وطن” في مصر “لم يعد كبار السن فقط الذين يدفعون ضريبة فشل سياسات حكومة السيسي بل طالت تلك الأثار الأطفال الذين باتوا يتضورون جوعا بسبب نقص الألبان التي تغذي الأطفال فيما يصف البعض هذا المشهد بأنه جريمة بحق جيل كامل يحرم من أدنى حقوقه”.

وأضاف “ويؤكد المواطنون الذين شاركوا في تظاهرات الخميس أمام معهد ناصر بكورنيش القاهرة أن هناك ارتفاعا حادا في أسعار ألبان الأطفال فضلا عن عدم توافرها بكميات كافية للأطفال.”

وفي وقت سابق، كتب محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك” “غدًا صرف ألبان الأطفال المدعمة بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفوله للمواليد سن يوم إلى ٦شهور بسعر 5 جنيه بدلًا من 3جنيه.. وألبان المواليد من سن ٦ أشهر إلى أكبر بسعر 26 جنيها بدلًا من 18″، إضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة من 15٪ إلى 30%”.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد قررت في مايو الماضي، خفض اللبن المدعم من 23 مليون علبة سنويًا إلى 18 مليون علبة بداية من يونيو الماضي، واعتمدت إجراءات جديدة في توزيعه، والتي لم تحل أزمة طوابير البحث عنه.

ويشار إلى أن حصة اللبن تبلغ 12 علبة شهريًا، وعادة ما يواجه الأهالي صعوبة في الحصول عليها كاملة، ويستهلك الطفل 3 علب على الأقل في الأسبوع.

من جهته قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة إن القوات المسلحة اشترت 30 مليون علبة ووضعت عليهم لوجو القوات المسلحة ليتم بيعها بالصيدليات بـ30 جنيها للعلبة بعد أن كانت تباع بـ60 جنيها.

وأوضح وزير الصحة، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه تم اكتشاف بيع مركز آغا خان التابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية، اللبن المدعم لمحال الحلويات، وتم على الفور إخلاء المركز، مما أدى لتجمهر عدد من الأهالى حول المركز للحصول على اللبن بالقوة.