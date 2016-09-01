أكدت إحصاءات وزارة الثقافة والسياحة التركية تراجع أعداد السياح الأجانب خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.47 مليون سائح بانخفاض يعادل 36.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت أعداد السياح الروس في الفترة نفسها بنسبة 93 في المائة، بسبب تدهور العلاقات بين روسيا وتركيا عقب إسقاط الأخيرة طائرة روسية على الحدود السورية التركية المشتركة العام المنصرم.

وأضافت وزارة السياحة التركية أن أعداد السياح تراجعت بنسبة 89 في المائة منذ مطلع العام الجاري وعقب الأزمة المندلعة بين أنقرة وموسكو بسبب إسقاط الطائرة الروسية.

وتراجعت أعداد السياح خلال شهر مايو الماضي إلى 2.49 مليون مسجلة انخفاضاً بلغ 34.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتشهد تركيا بهذا أكبر انخفاض في معدلات السياح الوافدين إليها منذ عام 1994.

وقال وزير السياحة والثقافة التركي ماهر اونال إن تراجع عدد السياح المسجل في العام 2015 “لم يكن ممكنا تفاديه” بسبب “الإرهاب الذي يواجهه العالم برمته”.

وأضاف الوزير التركي “علينا تجنب أي شيء قد يعرض صورة تركيا الآمنة للخطر”.