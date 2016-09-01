حطت طائرة مكتوب عليها “Wings Of Lebanon” (أجنحة لبنان) في مطار “بن غوروين” بإسرائيل، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط العربية والعالمية.

وكاد البعض يعتقد أنها أول رحلة جوية من بيروت إلى تل أبيب، حتى اتضح فيما بعد أن الطائرة تتبع لشركة تركية، ولا صلة للبنان بها رغم ما كتب عليها.

وطالب لبنان الشركة التركية بمحو اسم لبنان منها، وحذرها من التوجه إلى مطار بيروت الدولي.

يذكر أن شعار الطائرة “Wings Of Lebanon” أثار فضول عمال المطار والمسافرين إذ فوجئ كثيرون برؤية الطائرة “اللبنانية” في مطار بن غريون.

وظن البعض لأول وهلة أن الطائرة القادمة من لبنان تابعة لوفد لبناني رفيع المستوى، ليتضح فيما بعد أن الطائرة وصلت إلى إسرائيل من أنطاليا التركية، وأنها تابعة لشركة طيران تركية.

والطائرة من طراز بوينغ 737، كانت تملكها شركة لبنانية، وباعتها لشركة تركية.