ردّت الاعلامية المصريّة المعروفة آيات عرابي، على تصريحات البابا تواضروس، والتي قال فيها إن “قانون بناء الكنائس صحح خطأ كان يعيش فيه الشعب المصري من 160 عاماً”.

وكتبت “عرابي” على “فيسبوك”: “ذلك الخروف وعصابة الكنيسة وعصابة الانقلاب الصهيو صليبي يقودون مصر لحرب أهلية بمحاولة تنصير مصر ومساواة الأقلية النصرانية (4 مليون على الاكثر) بالمسلمين”.

وطالبت الاعلامية المصرية، الداعية السلفي محمد حسان ليُبديَ رأيه في قانون بناء الكنائس قائلةً: “ارجو ان يخرج المخبر محمد حسان من جحره ليحدثنا عن رأيه في قانون بناء الكنائس”.

وخلال “عظته” بالاجتماع الأسبوعي، الذي أقيم بكنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، قال البابا تواضروس: “كانت الكنائس على أرض مصر منذ القرون اﻷولى فكانت المنارات ودخل الإسلام وتجاورت المآذن مع المنارات امتدادا للمسلات في العصر الفرعوني، فمصر هي معلمة فن اﻷعمدة الغير معروف في العالم كله، فكانت المسلة في العصر الفرعوني ثم المنارة في العصر القبطي والمآذن في العصر الإسلامي”.

وعن القانون قال البابا: “إنه قانون جاء ليضمد جراحات استمرت طويلا من أجل الاستقرار والمواطنة، لقد كان هناك إجماع في مجلس النواب على إقرار القانون فيما عدا أفراد قليلين وقد علت الهتافات يحيا الهلال مع الصليب”.وفق قوله