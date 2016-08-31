أعلنت الراقصة اليسار أنها تلقّت تهديدات بالقتل في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي جاء فيه: “إدّعى النائب العام في جبل لبنان القاضي كلود كرم بحق المدعو تامر محمّد عبد المنعم وشخص آخر بجرم حجز حريّة وتهديد بالقتل والسرقة والإستيلاء على أموال بالإحتيال”.

وأضاف البيان “أوقف المُدّعى عليه تامر عبد المنعم بتاريخ 11 آب 2016 وأحيل إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس في 23 آب (اغسطس) بعد أن أوقف لمدّة 12 يوماً، وقد تمّ إخلاء سبيله ومنعه من السفر، ليُرفع بعد ذلك منع السفر بكفالة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانيّة”.

وتابع: “وقد تعهّد عبد المنعم بحلّ النزاع بشكل حبيّ واستمهل لحلّ الموضوع. وأرجأت الجلسة لـ17 تشرين الأوّل (سبتمبر). وقد تعهّد بحضورها على أن يتمّ توقيفه غيابياً في حال عدم الحضور”.

في المقابل، ردّ تامر عبد المنعم أن كل التفاصيل التي نشرت حول هذا الموضوع هي مجرد افتراءات وأكاذيب والقانون سوف يأخذ مجراه.

وأوضح عبد المنعم في حديث لمجلة سيدتي أن “ما تقوم به اليسار هو محاولة للابتزاز فقط، لأنني رفعت عليها دعوتين في مصر بقيمة مليون دولار، وذلك بعدما أخلّت بالشرط الجزائي بالعقد الموقع بيني وبينها ودعوى إيقاف أعمال، وهناك أشياء اخرى أعلن عنها لاحقاً”.