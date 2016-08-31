عرضت وزارة الخارجية الأميركية، مكافأة لكل من يدلي بمعلومات تساعد في القبض على العقيد السابق في القوات الخاصة الطاجيكية وأحد كبار قيادات تنظيم “داعش” غولمورود حليموف.

وقال بيان للخارجية الأميركية، أنه “يعرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى معرفة موقع أو إلقاء القبض على غولمرود حليموف، وهو قيادي رئيسي في تنظيم “داعش”.

ولفتت الى أن حليموف شغل عدة مناصب أمنية في طاجيكستان، بينها عقيد سابق في القوات الخاصة، وقائد لشرطتها وقناص سابق للجيش.