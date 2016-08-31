أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها لن تفكر مرة جديدة بالإعتزال بعد أن لمست حب الجمهور غير العادي وبعد أن عبروا عن حزنهم الشديد حين سمعوا أنها ستعتزل.وفقاً لأقوالها

وبدأت شيرين وفقاً لموقع “الفن” التحضير لبرنامجها الجديد الذي ستقدمه، وهو النسخة العربية من برنامج أجنبي لم تقدم أي فنانة ما يشبهه وفيه الكثير من الاستعراضات والضخامة، ويتضمن مقابلات ويستضيف كبار الفنانين، وهو منوع وضخم جدا مع مخرج ومنفذ محمد مشيش وانتاج “إيغل فيلمز” ، وبدأت العروضات تكثر من المحطات لتفوز واحدة منها بعرض البرنامج.