في إطار تعليقه على مقتل الناطق الرسمي باسم تنظيم أبي محمد العدناني، قال المنظهر الجهادي المعروف إنّ “فرح المظلوم بهلاك ظالمه وانكفاف شره فطري أما الشماتة بشيء كلنا مشتركون به (الموت) فلا يصدر من عاقل وفرح تسلط الصليبيين على مسلم مخالف لعروة الولاء”.

وأضاف في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها صحيفة “وطن” “زنوا أعمالكم ومواقفكم وأقوالكم بميزان الولاء والبراء الحساس ففيه الضمانة من عدم الميل إلى إفراط أو تفريط ولا تقابلوا الظلم والغلو بمثله واصدقوا”.

وتابع “لما هلك قائد فصيل مرتبط بنظام صمتُّ ولم أنبس ببنت شفة فلم يعجب أنصاره وخصومي ذلك والآن يريدونني أن أشمت بمن شتمني كما يفعلون لست شتاما ولا شماتا”.

وأعلن الإسلامية مساء الثلاثاء عن مقتل المتحدث باسمه، طه صبحي فلاحة، المعروف باسم ، أثناء تفقده العمليات العسكرية في ولاية السورية.

 