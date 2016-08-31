في إطار تعليقه على مقتل الناطق الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبي محمد العدناني، قال المنظهر الجهادي المعروف أبو محمد المقدسي إنّ “فرح المظلوم بهلاك ظالمه وانكفاف شره فطري أما الشماتة بشيء كلنا مشتركون به (الموت) فلا يصدر من عاقل وفرح تسلط الصليبيين على مسلم مخالف لعروة الولاء”.

فرح المظلوم بهلاك ظالمه وانكفاف شره فطري

أماالشماتة بشيءكلنا مشتركون به(الموت)فلايصدر من عاقل

وفرح تسلط الصليبيين على مسلم مخالف لعروةالولاء — أبو محمد المقدسي (@lmaqdese) August 31, 2016

وأضاف في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها صحيفة “وطن” “زنوا أعمالكم ومواقفكم وأقوالكم بميزان الولاء والبراء الحساس ففيه الضمانة من عدم الميل إلى إفراط أو تفريط ولا تقابلوا الظلم والغلو بمثله واصدقوا”.

زنوا أعمالكم ومواقفكم وأقوالكم بميزان الولاءوالبراء الحساس ففيه الضمانةمن عدم الميل إلى إفراط أوتفريط

ولا تقابلوا الظلم والغلو بمثله

واصدقوا — أبو محمد المقدسي (@lmaqdese) August 31, 2016

وتابع “لما هلك قائد فصيل مرتبط بنظام صمتُّ ولم أنبس ببنت شفة فلم يعجب أنصاره وخصومي ذلك والآن يريدونني أن أشمت بمن شتمني كما يفعلون لست شتاما ولا شماتا”.

لماهلك قائدفصيل مرتبط بنظام صمتُّ ولم أنبس ببنت شفة

فلم يعجب أنصاره وخصومي ذلك

والآن يريدونني أن أشمت بمن شتمني كمايفعلون

لست شتاما ولاشماتا — أبو محمد المقدسي (@lmaqdese) August 31, 2016

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مساء الثلاثاء عن مقتل المتحدث باسمه، طه صبحي فلاحة، المعروف باسم أبو محمد العدناني، أثناء تفقده العمليات العسكرية في ولاية حلب السورية.