يصل ثمن بعض التطبيقات في متجر “آبل” إلى آلاف الدولارات. وفي وقت تستحق فيه بعض التطبيقات السعر بسبب جودة خدماتها، يظهر أن سعر بعضها لا مبرر له، هذه 10 تطبيقات منها:

CyberTuner: يعمل هذا التطبيق على ضبط الآلات الموسيقية، وهو موجّه إلى المهنيين والمتخصصين في المجال الموسيقي، ولا يقل سعره، وفق موقع “ديجيتال تريندس” عن 1000 دولار، يجب على المستخدم دفعها مقابل تحميل التطبيق على جهاز iOS.

VIP Black: يبلغ ثمن هذا التطبيق 1000 دولار كذلك والسبب أنه حصري للأغنياء، ولكي يسجل المستخدم نفسه فيه عليه أن يثبت أنه يملك مليون جنيه إسترليني على الأقل في حسابه البنكي. وبعد ذلك سيمكن للمستخدم أن يستفيد من خدمات عدة مثل حجز الفنادق الراقية مثلاً.

QSFFStats: لا يتعدى هذا التطبيق أن يكون متخصصاً في أحد أنواع كرة القدم الأميركية، إذ يقدم إحصائيات دقيقة حول اللعبة، وهذا مقابل سعر تحميل يصل إلى 1000 دولار.