نشر موقع “Bright Side” تقريراً عمّا يحدث في أجسادنا، بعد مرور 10 دقائق، و20 دقيقة، و30 دقيقة، و40 دقيقة، و4 ساعات، و6 ساعات، من توقيت تناول القهوة، وكانت النتيجة كما يلي:

-أول 10 دقائق: يبدأ الكافيين في دخول مجرى الدم، ثم يزداد معدل ضربات القلب، يصاحبه ارتفاعًا ملحوظًا في ضغط الدم.

-بعد 20 دقيقة: تبدأ في الشعور بأنك أكثر يقظة وتركيزًا، وتجد أنه من السهل عليك اتخاذ القرارات التي تتطلب منك تركيزًا، والتعامل مع المشاكل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكافيين يمكنه مساعدتك على تخفيف التعب، عن طريق اتصاله مع الأدينوساين في مستقبلات الدماغ.

-بعد 30 دقيقة: يبدأ جسمك في انتاج المزيد من الأدرينالين، وهذا بإمكانه أن يؤدي إلى جعل نظرك أكثر وضوحًا.

-بعد 40 دقيقة: يبدأ مستوى السيروتونين بالجسم في الارتفاع، وهذا يحسن من أداء الخلايا العصبية الحركية، التي بدورها تزيد من قوة العضلات.

-بعد 4 ساعات: يمكن أن تزيد القهوة من المعدل الذي تبدأ الخلايا عنده في إفراز الطاقة، وعندما يحدث ذلك، يبدأ الجسم في التخلص من الدهون، حتى إذا لم تكن تتحرك حينها، كما يحفز الكافيين أيضًا إنتاج الأحماض في المعدة.

-بعد 6 ساعات: يسبب الكافيين في القهوة “درر للبول”، وبصرف النظر عن المياه، يفقد الجسم أيضًا بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية، وهذا بإمكانه أن يسبب بعض الاضطرابات الطفيفة بأيض الكالسيوم.