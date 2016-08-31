قرر النجم المصري عادل إمام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق صفحة تحمل اسمه على فيسبوك روجت لشائعة وفاته مؤخراً.وفقاً لمجلة لها

كانت صفحة تحمل اسم الفنان عادل إمام على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وتضم الملايين من محبيه نشرت خبر وفاته، ما أثار حزن جماهيره وأثار بلبلة كبيرة.

وخرج عادل إمام عن صمته، بعد الخبر، وأكد إمام أنه بصحة جيدة، ويقضي إجازة عائلية في الساحل الشمالي، قائلاً: “أنا لسه عايش، ماتخافوش”.

وأشار إلى أن الصفحة التي تخطى عدد متابعيها 11 مليون مستخدماً لا تمت له بأي صلة، إضافة إلى نشرها الكثير من الأخبار الكاذبة عنه.