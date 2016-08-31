قال الناشط والمدون الكويتي ذيب المساري إن الدول العربية والاسلامية تتحدث عن أفعال “أمريكا والصهيونية وروسيا وإيران” في الوطن العربي ونتناسى الصمت العربي والاسلامي.

وأضاف المساري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها وطن.. ” نحن نتحدث عن امريكا والصهيونية وروسيا وايران وكأننا نعتب عليهم او نلومهم ونتناسى ان الصمت العربي والإسلامي الرهيب هو الذي فتح الطريق لهم “.

وتستفرد كل تلك القوى في الوطن العربي دون أن يحرك العرب ساكنا سوى الاستنكار والشجب والادانة كما هو الحال في فلسطين وسوريا والعراق إذ يموت يوميا العشرات جراء الممارسات العنصرية والطائفية التي تمارسها تلك القوى ولا نسمع من العرب الا الشجب والاستنكار والاجتماعات التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا.