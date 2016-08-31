قال الناشط والمدون الكويتي إن الدول العربية والاسلامية تتحدث عن أفعال “ والصهيونية وروسيا وإيران” في الوطن العربي ونتناسى الصمت العربي والاسلامي.

 

وأضاف المساري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها وطن.. ” نحن نتحدث عن امريكا والصهيونية وروسيا وايران وكأننا نعتب عليهم او نلومهم ونتناسى ان الصمت العربي والإسلامي الرهيب هو الذي الطريق لهم “.

 

وتستفرد كل تلك القوى في الوطن العربي دون أن يحرك ساكنا سوى الاستنكار والشجب والادانة كما هو الحال في وسوريا والعراق إذ يموت يوميا العشرات جراء الممارسات العنصرية والطائفية التي تمارسها تلك القوى ولا نسمع من الا الشجب والاستنكار والاجتماعات التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا.