يواصل الموظف في السلطة الفلسطينية محمد شحادة اعتصامه لليوم الثاني على التوالي في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة مع أفراد عائلته مطالبا بإعادة راتبه الذي قطع أبان أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.

ويقول شحادة ان راتبه قطع أبان أحدث الانقسام ولم يعد له منذ تلك اللحظة, داعيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنقاذه وخاصة ان لديه 6 أفراد أكبرهم في الثانوية العامة وأصغرهم في “الروضة”, مشيراً إلى أنه أصبح ملاحق نظراً للديون التي تراكمت عليه.

وأضاف ” لقد جرى طردي من المنزل الذي كنت استأجره نتيجة لتراكم الايجار علي”, مشيراً إلى أنه كل شهرين يجري طرده وهو يعيش على نفس هذا الحال منذ 9 سنوات وقد استنجد بقيادات السلطة ولكن لم ينجده احدا.

موظف سابق في السلطة يعتصم لإعادة راتبه المقطوع من رام الله – تقرير مريم الحاج موسى pic.twitter.com/nvFkGvIm4r — Alaqsavoice Breaking (@Alaqsavoice_Brk) August 31, 2016

وطن رصدت مقابلة أجرتها معه فضائية “فلسطين اليوم”, ناشد فيها شحادة الرئيس عباس بالتدخل لإعادة راتبه لسد قوت أبنائه، والعيش بكرامة.

وقطعت السلطة الفلسطينية منذ أحداث الانقسام الاسود رواتب المئات من أبناء السلطة بتهمة التواطؤ مع حركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة صيف العام 2007.