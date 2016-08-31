قتل عنصرين من جماعات متطرفة ومدنيا الأربعاء إثر هجوم للقوات الأمنية والعسكرية التونسية على منزل بمدينة القصرين في عمليات ملاحقة تشنها عقب كمين نصبه متشددون لجنود قبل يومين في منطقة جبلية، وفق ما قالته مصادر أمنية.

جاءت المداهمة التي وقت في حي الكرمة بالقصرين فجر الأربعاء بعد يومين من مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين في هجوم لمتشددين استعملوا فيه ألغاما وبنادق كلاشنيكوف وقذائف أر.بي.جي في منطقة محاذية لجبل سمامة بالقصرين.

وتحتمي كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة بجبال الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر ونفذت عدة هجمات استهدفت القوات الأمنية في منطقة القصرين.

وتشن القوات المسلحة التونسية حملة واسعة لتعقب المتشددين الذين عادوا من القتال مع تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا المجاورة.

ويقول مسؤولون إن حوالي 4000 تونسي غادروا للقتال ضمن تنظيمات متطرفة في الخارج.