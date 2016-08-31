قال محسن اراكي المرجع الشيعي والامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ان “الحشد الشيعي هو أحد أكبر النعم الإلهية للشعب العراقي والذي تشكل إثر دعوة كبار المراجع في العراق وتمكن من تحقيق انتصارات كبرى”، معرباً عن “ارتياحه للانتصارات التي يحققها أبطال المقاومة في الحرب ضد الارهابيين”.

ولفت إلى ان “المشكلات الراهنة في العراق ليست فقط مشكلة العراقيين وانما هي مشكلة لجميع المسلمين”، مشيراً إلى أن “الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لم يكن يمثل العراقيين، ولم يكن حريصا على مصلحة العراقيين، وانما كان يتابع مصالح الامريكان، وحتى غزو صدام للكويت كان بضوء أخضر من اميركا ليكون ذريعة للاميركيين للانتشار في منطقة الخليج الفارسي”.

وشدد على ان “اميركا هي العدو الرئيسي للشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “الشعب العراقي تخلص من صدام، الا ان اميركا ركبت هذه الموجة ومع تداعي نظام صدام دخلت الى العراق، في حين ان الاميركيين كانوا شركاء في جميع جرائم صدام”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي احد أكبر النعم الإلهية للشعب العراقي والذي تشكل إثر دعوة كبار المراجع في العراق وتمكن من تحقيق انتصارات كبرى”.