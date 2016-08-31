واصل النجم الفرنسي الشاب بول بوجبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد تحطيم الأرقام القياسية منذ انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي بصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

بوجبا انضم إلى صفوف الشياطين الحمر قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون إسترليني بالإضافة إلى 4 مليون إسترليني حوافز مالية إضافة إلى أن اللاعب الشاب يتقاضى راتبًا أسبوعيًا قيمته 300 ألف إسترليني على مدار مدة التعاقد 5 مواسم.+

وكلّفت صفقة اللاعب صاحب الـ 23 عامًا خزينة مانشستر يونايتد وفقًا لهذه المبالغ ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أعوام من رحيله عن النادي الإنجليزي منتقلاً إلى يوفنتوس.

من جانبها، أكدت شركة “أديداس” الألمانية، أن مبيعات قمصان بول بوجبا التي تحمل الرقم 6 بلغت ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني في أول ثلاثة أسابيع بعد انضمامه لصفوف الفريق.