أعلن وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب سيف، الثلاثاء، أن إعادة بناء اليمن الذي مزقته الحرب قد تكلف 15 مليار دولار (13,5 مليار يورو)، مشيرا بذلك إلى رقم حدده البنك الدولي.

وقال سيف على هامش ورشة عمل حول إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في اليمن، إن “البنك الدولي أعطى (رقما) تقديريا هو 15 مليار دولار”. لكن الوزير لم يذكر تفاصيل بشأن توزيع هذا المبلغ.

ومنذ نهاية يوليو، استعاد النزاع المستمر منذ قرابة 17 شهرا بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، حماوته الميدانية المعهودة بعد اشهر من الهدوء النسبي الذي ترافق مع مشاورات سلام في الكويت رعتها الأمم المتحدة.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 6600 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين منذ مارس 2015، بحسب الأمم المتحدة. كذلك، بات نحو 80 بالمئة من السكان فى حاجة إلى مساعدات إنسانية