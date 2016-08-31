هاجم الكاتب السعودي محمد آل الشيخ مشاركة أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في مؤتمر الشيشان الذي هدف الى تعريف هوية “أهل السنة والجماعة”.

وكتب “آل الشيخ” على صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلاً: “مشاركة شيخ الأزهر بمؤتمر غروزني الذي أقصى المملكة من مسمى أهل السنة يحتم علينا تغيير تعاملنا مع مصر فوطننا أهم ولتذهب مصر السيسي إلى الخراب”.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى “كنا مع السيسي لأن الإخوان والسلفين المتأخونين أعداء لنا وله، أما وقد أدار لنا ظهر المجن في قروزني وقابلنا بالنكران فليواجه مصيره منفردًا”.

وتابع في تغريدة لاحقة، قائلاً: “مؤتمر غروزني المشبوه وإقصاء المملكة من المشاركةً فيه خطوة ستتبعها خطوات خطيرة على وحدة الوطن، إذا لم نواجهها بقوة وشراسة فلننتظر المزيد، انتبهوا”.

واختتم آل الشيخ تغريداته بالقول “من الواضح أنه يستهدف المملكة وبوضوح كما أن مشاركة شيخ الأزهر يًحتم علينا التصرف بسرعة وحزم لمحاصرة المتآمرين المؤتمرين”.