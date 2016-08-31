أقر وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة الشرقية بمصر، محمد الشيمي، بمنح المدرس ياسر محمد رشاد، الحاصل على المركز الأول في مسابقة المراجعة البيئية على مستوى الجمهورية، 30 جنيها “3 دولارات”، رافضا الهجوم على وزارة التربية والتعليم.

وقال الشيمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة” ويقدمه الإعلامي “تامر أمين”، أن الوزارة أرسلت مبلغ 1620 جنيها للمدارس المشتركة في المسابقة ، وأن مبلغ الـ 30 جنيها كان من نصيب المدرسة ومنحته لهذا المدرس مراعاة لظروفة المادية ولحسن سيره.

وأكد “الشيمى”أن مبلغ الـ30 جنيها من مخصصات الإدارة العام للتربية البيئية والسكانية وتم توزيعها على جميع المدارس.