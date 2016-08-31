شن الداعية السلفي المصري محمود عامر هجوما حادا على الإعلاميين بسبب مناقشة حول ختان الإناث مع الإعلامي سعيد حساسين النائب في البرلمان المصري.

وقال “عامر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” على فضائية “العاصمة” مساء الأحد “أنتم جننتم الناس.. لو بيدي لأغلقت مدينة الإنتاج الإعلامي”، متابعا : “أنت جايب شيخ ينكر السنة وبتكلمه عن حكم الختان-يقصد الشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ ميزو- خليك راجل واسأل حد من الأزهر هل يمثل محمد نصر الأزهر؟”

ورد حساسين: ” الدين مفيهوش زعيق وكلام لو أنت راجل.. أنت شايفني مسبسب شعري وحاطط روج في شفايفي.. ما أنا راجل وسيد الرجالة أهوه ”