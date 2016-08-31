قُتل 16 فردا على الأقل من عائلة إمام مسجد يمني، الأربعاء، في ضربة جوية على منزل العائلة في محافظة صعدة شمال اليمن، شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية.

وأضاف شاهد من رويترز ومسعف وأحد السكان أن الصواريخ سقطت على منزل الإمام صالح أبو زينة، وأن الإمام وعائلته وهم ابنان وأفراد أسرتيهما قتلوا جميعا في الهجوم.

وهذه هي أحدث ضربة في سلسلة ضربات تشنها قوات التحالف بقيادة الرياض، والتي توفر دعما جويا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حربه ضد الحوثيين الذين سيطروا على جزء كبير من البلاد منذ عام 2014.

وأوضحت صور التقطها مصور من رويترز رجالا ينتشلون جثة طفل من تحت الأنقاض.

وقال أحد السكان ويدعى نايف، وكان قد ساعد في رفع الحطام لانتشال الجثث: “وقعت الغارة الجوية في الصباح ولأن المنزل مصنوع من الطين استغرق الأمر حتى الظهر لانتشال الجثث”.

وقال مسعف إن عمال الإغاثة كانوا يشعرون بالقلق من إمكانية وقوع ضربات جوية جديدة عندما وصلوا إلى المكان ورأوا طائرة ما زالت تحلق.