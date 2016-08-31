أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء أنها ستصرف بداية من يوم الإثنين 5 سبتمبر 2016 مساعدات بعنوان عيد الأضحى، للمنتفعين بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، في شكل حوالات بريدية قدرها 40 دينارا (حوالي 19 دولارا).

وأضافت الوزارة في بلاغها “سيتم بالنسبة لكافة المسجلين المعنيين ببرنامج العودة المدرسية والجامعية للموسم 2016 – 2017 الشروع في صرف مساعدات على دفعات وذلك بداية من شهر سبتمبر 2016.”

وخلفت هذه المنحة التي لا تكفي لشراء كيلوغرامين من اللحم موجة كبيرة من الإنتقادات لوزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب ما تابعت “وطن” من ردود أفعال غاضبة على شبكات التواصل الإجتماعي.

وقال الحساب “MaFia PoliTiquE” “400 دينار لأعوان الستاغ …40 دينار للفقراء…فبحيث جماعة الستاغ يشروا العلوش والفقراء يشروا الشواية والفحم…”

400 دينار لأعوان الستاغ …40 دينار للفقراء…

قبحيث جماعة الستاغ يشروا الغلوش والفقراء يشروا الشواية والفحم… pic.twitter.com/wz3hlDg6HM — MaFia PoliTiquE (@djolios) August 31, 2016

وكتب الحساب الإخباري “Tunisia Plus” وزارة الشؤون الاجتماعية تمنح 40 دينار للعائلات المعوزة يعطيهم الصحة عطاوهم حق الذبيحة.

وزارة الشؤون الاجتماعية تمنح 40 دينار للعائلات المعوزة يعطيهم الصحة عطاوهم حق الذبيحة — Tunisia Plus (@PlusTunisia) August 31, 2016

وفي سياق متصل بموضوع منح العيد، ستمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أعوانها من منحة مالية قدرها 400 دينار بمناسبة عيد الأضحى، وستصرف هذه المنحة بداية من الأربعاء 31 آب/أغسطس.

وقد تم تحديد قيمة هذه المنحة بموجب الاتفاق الحاصل بين الجانبين الإداري والنقابي للشركة بتاريخ 27 يونيو الماضي.