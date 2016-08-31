هاجم الصحفي الكويتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيداً في ذات الوقت بالرئيس المصري عبد الفتاح .
وقال ” البغيلي” في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “السيسي لم يعتدِ على دولة، ويحترم الحريات، ولم يتدخل في شؤون القضاء، ولم يعتقل الناس بالشوارع، كما فعل قردوغان وكل يوم يهاجمه الإخوان الشياطين”.

وأضاف: “قردوغان يدوس في بطون الإخونچية وأذنابهم ويصفعهم كل يوم وكلما إزداد بذلك كلما زاد تعلقهم وعشقهم له ..#العشق_الممنوع”.

 

 