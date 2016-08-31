هاجم الصحفي الكويتي مبارك البغيلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيداً في ذات الوقت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال ” البغيلي” في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “السيسي لم يعتدِ على دولة، ويحترم الحريات، ولم يتدخل في شؤون القضاء، ولم يعتقل الناس بالشوارع، كما فعل قردوغان وكل يوم يهاجمه الإخوان الشياطين”.

السيسي لم يعتدي على دولة ويحترم الحريات ولم يتدخل في شؤون القضاء ولم يعتقل الناس بالشوارع كما فعل قردوغان وكل يوم يهاجمه الإخوان الشياطين ! — مبارك البغيلي (@M__albugaily) ٣٠ أغسطس، ٢٠١٦

وأضاف: “قردوغان يدوس في بطون الإخونچية وأذنابهم ويصفعهم كل يوم وكلما إزداد بذلك كلما زاد تعلقهم وعشقهم له ..#العشق_الممنوع”.