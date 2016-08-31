اعتقل فريق من شرطة لوس أنجلوس المغني الأمريكي كريس براون، 27 عاماً، بشبهة الشروع بالاعتداء على ملكة جمال كاليفورنيا السابقة، بواسطة سلاح قاتل.

وتم اعتقال “براون” من دارته الفارهة التي يقدر ثمنها بـ 4 ملايين دولار والواقعة بحي تارازانا الفاخر، في ضواحي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

وقام المحققون بتفتيش القصر والاستماع إلى افادات عدد من العاملين فيه.

وكانت المواجهة بدأت في أعقاب اتصال بايلي كوران، ملكة جمال كاليفورنيا السابقة بالشرطة، في الثالثة من فجر الثلاثاء مدعية أن كريس صوب سلاحه اليها بعدما أبدت إعجابها بمجوهرات صديقته.



