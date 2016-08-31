اعتقل فريق من شرطة لوس أنجلوس ، 27 عاماً، بشبهة الشروع بالاعتداء على السابقة، بواسطة سلاح قاتل.

1وتم اعتقال “براون” من دارته الفارهة التي يقدر ثمنها بـ 4 ملايين دولار والواقعة بحي تارازانا الفاخر، في ضواحي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

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وقام المحققون بتفتيش القصر والاستماع إلى افادات عدد من العاملين فيه.

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وكانت المواجهة بدأت في أعقاب اتصال بايلي كوران، ملكة جمال كاليفورنيا السابقة بالشرطة، في الثالثة من فجر الثلاثاء مدعية أن كريس صوب سلاحه اليها بعدما أبدت إعجابها بمجوهرات صديقته.

Baylee-Curran
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