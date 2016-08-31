عادت النجمة إلى العمل من جديد بعد الإجازة الطويلة التي حصلت عليها منذ شهر مايو الماضي بعد أن أنهت Captain America:Cevil war، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأولى من الفيلم الكوميدي الجديد “Rock the Body ” في لونج أيلاند بنيويورك.

1472389790751148600وعلى الرغم من السرية التي فرضها فريق عمل الفيلم على موقع التصوير إلا أن مصوري الباباراتزي استطاعوا الحصول على بعض الصور من كواليس الفيلم التي تظهر فيها جوهانسون وهي تقف أمام المنزل الذي يتم التصوير بداخله.

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وتدور أحداث الفيلم حول حفلة لتوديع يقوم بها بعض الأصدقاء لصديقتهم المقبلة على الزواج، وهي الحفلة التي تنتهي بموت أحد الراقصين مقتولاً.

1472389790751148700وسيتم تصوير باقي مشاهد الفيلم في ميامي؛ حيث تدور أحداثه داخل منزل على الشاطئ، ويشارك في بطولته ديمي مور وإيلانا جلازر وزوي كرافيتز، ومن إخراج لوسيا أنييلو، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو 2017.

 

جدير بالذكر أن آخر أفلام سكارليت جوهانسون Captain America: Civil War حقق إيرادات وصلت إلى 1.1 مليار دولار، وبذلك يصبح على قمة شباك تذاكر الأفلام الأمريكية التي عرضت حتى الآن في عام 2016.

 