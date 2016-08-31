عادت النجمة سكارليت جوهانسون إلى العمل من جديد بعد الإجازة الطويلة التي حصلت عليها منذ شهر مايو الماضي بعد أن أنهت تصوير فيلم Captain America:Cevil war، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأولى من الفيلم الكوميدي الجديد “Rock the Body ” في لونج أيلاند بنيويورك.

وعلى الرغم من السرية التي فرضها فريق عمل الفيلم على موقع التصوير إلا أن مصوري الباباراتزي استطاعوا الحصول على بعض الصور من كواليس الفيلم التي تظهر فيها جوهانسون وهي تقف أمام المنزل الذي يتم التصوير بداخله.

وتدور أحداث الفيلم حول حفلة لتوديع العزوبية يقوم بها بعض الأصدقاء لصديقتهم المقبلة على الزواج، وهي الحفلة التي تنتهي بموت أحد الراقصين مقتولاً.

وسيتم تصوير باقي مشاهد الفيلم في ميامي؛ حيث تدور أحداثه داخل منزل على الشاطئ، ويشارك في بطولته ديمي مور وإيلانا جلازر وزوي كرافيتز، ومن إخراج لوسيا أنييلو، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو 2017.

جدير بالذكر أن آخر أفلام سكارليت جوهانسون Captain America: Civil War حقق إيرادات وصلت إلى 1.1 مليار دولار، وبذلك يصبح على قمة شباك تذاكر الأفلام الأمريكية التي عرضت حتى الآن في عام 2016.