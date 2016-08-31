كشف رجال البحث الجنائي في مصر الثلاثاء غموض مقتل عامل مصري، بعد العثور عل جثتة متفحمة داخل أرض فضاء، بالطريق الصحراوي، وتبين أن السبب يرجع لوجود علاقة غير شرعية بين القتيل وزوجة القاتل، حيث استغل الأول حبس الزوج ليقيم العلاقة معها.



وتعود أحداث القضية، للمحضر رقم 1503 للعام الحالي، بقسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة “طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي”، حيث العثور على جثه متفحمة داخل أرض فضاء، بناحية الكيلو 101 اتجاه القاهرة بدائرة قسم النوبارية.

وبعد تشكيل فريق بحث جنائي، تبين أن الجثة للمواطن “عزت جمال شعراوي” عامل بنفس المنطقة محل الواقعة، ومواليد مركز ملوي بمحافظة المنيا بصعيد مصر، حيث تغيب منذ 12 أغسطس الجاري، وسط جهود مكثفة من قبل رجال الأمن، لكشف غموض الحادث طوال الأيام الماضية.

وتبين أن وراء ارتكاب الحادث “ه.أ.م” سبق اتهامه في قضايا أخرى تتعلق بالسرقة، وزوجته “زهرة.م.خ”، مقيمان بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، ومن مواليد مركز ملوي بمحافظة المنيا أيضاً، بعد أن أقام القتيل علاقة غير شرعية مع زوجة القاتل، خلال فترة حبسه بالبحيرة، ثم تشارك الزوج والزوجة في الجريمة، وكان عقابه القتل ثم حرق الجثة وإلقائها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وضبط بحوزة الأول الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، لتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها.