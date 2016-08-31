كشفت تسريبات من داخل أروقة احد مراجع قم في إيران، الأربعاء، عن امتعاض العديد من مراجع قم من صهر علي السيستاني ووكيله المطلق في إيران.

وقالت المصادر لوكالة “سكاي برس”، إن “هناك امتعاضا كبيرا لدى مراجع قم من جواد الشهرستاني صهر علي السستاني ووكيلة المطلق في إيران بسبب الهبات الذي يقوم بتوزيعها شهرياً على الطلبة العرب وغير العرب والتي تصل إلى ٥٠٠$ لكل طالب علم بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين في إيران”.

وأضافت أن “هذه الهبات هدفها جمع أتباع ومريدين إلى السستاني في قم خاصة وإيران عامة”، مؤكدة أن تلك الهبات من تصدر ثقافة ولاية الفقيه”.

وأشارت المصادر إلى أن “هذه الأموال أغلبها من الشعب العراقي وهو أحق بها من غيرة خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد” حسب وصفة.

يذكر ان هناك تنافس غير معلن بين حوزة النجف المتمثلة في المرجع الأعلى علي السستاني ومرجعية قم المتمثّلة بالمرشد الأعلى علي الخامنئي والذي يمثل ولاية الفقية بخلاف مرجعية النجف التى لا تقر بولاية الفقية.