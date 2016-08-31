كشفت تسريبات من داخل أروقة احد مراجع قم في ، الأربعاء، عن امتعاض العديد من مراجع قم من صهر علي السيستاني ووكيله المطلق في .

 

وقالت المصادر لوكالة “سكاي برس”، إن “هناك امتعاضا كبيرا لدى مراجع قم من صهر علي ووكيلة المطلق في إيران بسبب الهبات الذي يقوم بتوزيعها شهرياً على الطلبة وغير والتي تصل إلى ٥٠٠$ لكل طالب علم بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين في إيران”.

 

وأضافت أن “هذه الهبات هدفها جمع أتباع ومريدين إلى السستاني في قم خاصة وإيران عامة”، مؤكدة أن  تلك الهبات من تصدر ثقافة ”.

 

وأشارت المصادر إلى أن “هذه الأموال أغلبها من وهو أحق بها من غيرة خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد” حسب وصفة.

 

يذكر ان هناك تنافس غير معلن بين حوزة المتمثلة في المرجع الأعلى علي السستاني ومرجعية قم المتمثّلة بالمرشد الأعلى علي الخامنئي والذي يمثل ولاية الفقية بخلاف مرجعية التى لا تقر بولاية الفقية.