تعرضت، الممثلة السورية، تولين البكري، لحادث قاسٍ جداً؛ أدى إلى إصابتها بالعديد من الرضوض في رأسها وكتفها ويدها، وبقائها فترة نقاهة.

وفي التفاصيل تعرضت لحادث تزحلق في المنزل ما أدى لسقوطها عن درج المنزل وإصابتها برضوض قوية في رأسها وكتفها ويدها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث أجريت لها الفحوص الطبية وصور الأشعة وتمت معاينتها بشكل كامل.

وتبيّن -وفقاً لما ذكرته مجلة نواعم – أنّ الرضوض قوية جداً، وقد طلب إليها الأطباء البقاء في فترة استراحة ونقاهة لمدة عشرة أيام متواصلة حتى تستعيد عافيتها بشكل تدريجي نتيجة قوة الرضوض التي تعرضت لها والتي كادت أن تكون كسوراً.