قالت امنة نصير عضو مجلس النواب المصري ان ختان الاناث عادة قبيحة يجب التخلص منها، خاصة انها موجودة في دول حوض النيل فقط ومنها مصر موضحة ان السعودية ودول الشام لا تمارسها، مضيفةً أن الإسلام برئ من هذه العادة، ومن يربطها بالدين فهذا الأمر يعد جهل وجهالة.

ونفت أن يكون لهذه العادة علاقة بمسألة شرف المرأة، مشددة على أن الربط بين الأمرين يعد عار على المجتمع، حينما يربط بين الختان وشرف المرأة، مناشدة المجتمع باحترام المرأة وتقدير دورها العظيم، مقدمة الشكر للرجال الذين يدافعون عن قضايا المرأة.

جاءت تصريحات نصير خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات بقانون ختان الإناث، ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنري وآخرين، حول نفس الموضوع، للمطالبة بتغليظ العقوبة علي من يقوم بختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.