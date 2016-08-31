يبدو للإمارات يد في التفجير الذي استهدف مركز للتجنيد في مدينة عدن اليمنية, إذ تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للانتحاري منفذ العملية الذي فجر سيارة مفخخة بالمجندين الاثنين الماضي, وظهر في الصورة الانتحاري احمد سيف مع مسؤول لواء الحزم في عدن هاني بن بريك.

ولم يوضح ناشروا الصورة متى التقطت وأين, فيما يُعتقد على نطاق وسع أن هاني بن بريك هو رجل الإمارات في عدن، وهو المسؤول عن اعتقال قادة مقاومة تعز، المحسوبين على حزب الإصلاح اليمني المقرب من الإخوان، لدى دخولهم عدن نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وهي الحادثة التي وترت الأوضاع في عدن.

وكان انفجار المفخخة أسفر عن مقتل 71 شابا من طالبي التجنيد, وأفاد الناشطون بأن الانتحاري يسكن في مدينة عدن، واسمه أحمد سيف “أبو سفيان”.

ويعد لواء الحزم الذي يقوده بن بريك المسؤول عن ترحيل المواطنين الشماليين من عدن، حيث يعتبر البعض إن بن بريك هو رجل الإمارات في الجنوب ويدها الطولى، حد قولهم.

وتعليقا على التفجير الذي أودى بحياة العشرات في عدن، قال بن بريك في تغريدة له على “تويتر”: “يوميا في عدن إنجاز أمني، وأقلام السموم خرساء بكماء، وإذا نفذت عملية للخوارج طالبوا بتغيير المحافظ ومدير الأمن، ومن هنا نعلم من المستفيد منها”.

وقبل عام تقريبا، أعلن تيار السلفيين في اليمن التبرؤ من قائد لواء الحزام الأمني هاني بن بريك، معتبرين أنه يجر من يتبعه إلى “الهاوية”.

وقال السلفيون في بيان وقّعه عدد من علماء الدعوة السلفية في اليمن، وعلى رأسهم الشيخ محمد الإمام، مدير مركز في مدينة معبر في ذمار، وأحد من درس مع بن بريك في مركز الحديث بدماج على يد العلامة الراحل مقبل بن هادي الوادعي: “إن هاني بن بريك يدعو إلى الفتن، وإلى تفريق أهل السنة”.

ودعا البيان الذي أصدره دعاة السلفية، والذي يرجع تاريخه إلى 1436هـ، إلى الابتعاد عن هاني بن بريك، الذي يدعو إلى الفتن، وإلى تفرقة أهل السنة”.

وتابع البيان: “ننصح من تأثر به وبطريقته الابتعاد عنه، فإن هذا الرجل يجر من معه إلى الهاوية”.