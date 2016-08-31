ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس الكبد الوبائي “A” المرتبط بفراولة مصرية لأكثر من 50 حالة في 4 ولايات أميركية، بحسب الأسوسيتد برس.

وقال مسؤول صحة غربي فيرجينيا إن 3 حالات مؤكدة في شرق بانهاندل في الولاية على صلة بفراولة مجمدة، استخدمها مقهى في مارتنسبرغ، فيما وضعت حالة أخرى تحت الملاحظة.

وقال ممثل عن سلسلة المقاهي، إن الفراولة المصابة استبعدت بالكامل، والآن يستخدم المقهى فراولة من كاليفورنيا والمكسيك.

وقال دافيد ديدن مدير مكتب الصحة في مقاطعة جيفرسون، إن الحالات متصلة بمقاهي في فيرجينيا ومريلاند ونورث كارولينا، ويتم التحقيق فيها أيضا.

وأكد مسؤولو الصحة في فيرجينيا 40 حالة إصابة بالفيروس على الأقل.