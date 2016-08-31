يبدو أن أسلوب التبرع أو “الشحاتة” كما يصفه النشطاء في مصر، أصبح الأسلوب الأمثل و”الأسهل” لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومناصروه، لجمع الأموال التي يعجز عن جمعها لتحقيق رؤيته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على جميع الأصعدة، بدءا من مشروع قناة السويس ومرورا بالعاصمة الجديدة وانتهاءً بمشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

وعلى غرار حملة التبرعات “صبح على مصر بجنيه” التي أطلقها صندوق “تحيا مصر” أطلقت مجموعة من نساء مصر المواليات للسيسي حملة “اتبرعي بغرام ذهب” انطلاقا من مناشدة السيسي لهن بالوقوف بجانب بلدهن.

وبحسب سوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، أوضحت أن الحملة تهدف للمساهمة في انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي، جراء المساهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي تهدف لجمع مليون غرام من الذهب.

وقالت الحملة في بيان لها “إن مجموعة من سيدات مصر اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة بهدف دعم الاقتصاد المصري”.

وأكد البيان”أن المبادرة تهدف لجمع مليون غرام من الذهب، عن طريق التبرع بغرام ذهب من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف سيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه في المحافظات تحت إشراف الحكومة”.

وأوضح “أن المبادرة لاقت تفاعلاً كبيراً حتى الآن، وأن عدداً كبيراً من السيدات، قمن بالتبرع إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة”، مطالبا ، وسائل الإعلام بتبني المبادرة للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

وأشار البيان إلى “أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات تعدت حجم غرام الذهب”، موضحا “أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصري”.