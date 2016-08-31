قدم السفير الإسرائيلي الجديد في مصر، ديفيد غوفرين، الأربعاء ، أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال عمانوئيل نخشون، المتحدث بلسان الخارجية الإسرائيلية: “إن ديفيد غوفرين قدم أوراق اعتماده اليوم إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: “إن غوفرين (53 عاما)، تولى حتى الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وفي تسعينيات القرن الماضي، تولى منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر”.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا في العلاقات المصرية الإسرائيلية، بدأت بإعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم السفير المصري إلى تل أبيب، ثم زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى القدس الغربية، في يوليو/تموز الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول زيارة لمسؤول مصري منذ 9 أعوام.

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قد سحب سفير مصر من تل أبيب، في نوفمبر/تشرين الأول 2012.

جدير بالذكر أن السفير المصري لدى إسرائيل، حازم خيرت، قدم، في شهر فبراير/شباط 2016، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.