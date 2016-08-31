كتبت صحيفة “التايمز” البريطانية حول تداعيات مقتل المتحدث باسم تنظيم الدولة “داعش” أبو محمد العدناني مقالا بعنوان “تنظيم الدولة يتعهد بالانتقام لمقتل مسؤول الدعاية فيه”.

وتوقعت الصحيفة أن “تكون العمليات الأخيرة التي نفذها التنظيم في باريس وبروكسل ساهمت في اختراقه من قبل أجهزة الأمن الغربية لدرجة لم يعد قادرا على حماية القياديين فيه”، مستندة على “تصريحات لأحد مستشاري الحكومة العراقية هشام الهاشمي، الذي صرح أن مقتل العدناني في غارة أميركية يدل دلالة واضحة أن التنظيم اخترق من الداخل، وأن البغدادي سوف يكون الهدف القادم”.

ووصفت خطاب النعي الذي نشره التنظيم على الانترنت بأنه سابقة من نوعها إذ وصف التنظيم العدناني بأنه ينحدر من سلالة الرسول محمد، وأنه أحد أبناء قبيلته ومن آل بيته”، مشيرة الى أنه “يبدو أن العدناني هو القيادي الذي كان سيخلف البغدادي في الخلافة، لو بقي على قيد الحياة”.