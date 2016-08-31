قال بن علي يلدرم  إن وزير الداخلية إستقال من منصبه بعد سلسلة من التفجيرات والهجمات التي ينحى باللائمة فيها على تنظيم والمسلحين الأكراد والتي أثارت انتقادات عامة.

 

وأضاف رئيس الوزراء في بيان بثته محطات التلفزيون التركية اليوم الأربعاء إن وزير العمل سليمان صويلو تولى حقيبة وزارة الداخلية. وفق ما ذكرت قناة الميادين.

 

وتأتي استقالة بعد مرور شهرين ونصف على محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد في 15 تموز/ يوليو الماضي، وأعقبها سلسلة اعتقالات طالت الجيش والقوى الأمنية ومعظم الوزارات والمرافق.