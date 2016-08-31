قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن وزير الداخلية إفكان آلا إستقال من منصبه بعد سلسلة من التفجيرات والهجمات التي ينحى باللائمة فيها على تنظيم داعش والمسلحين الأكراد والتي أثارت انتقادات عامة.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان بثته محطات التلفزيون التركية اليوم الأربعاء إن وزير العمل سليمان صويلو تولى حقيبة وزارة الداخلية. وفق ما ذكرت قناة الميادين.

وتأتي استقالة وزير الداخلية التركي بعد مرور شهرين ونصف على محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد في 15 تموز/ يوليو الماضي، وأعقبها سلسلة اعتقالات طالت الجيش والقوى الأمنية ومعظم الوزارات والمرافق.